Директор училища в Иркутской области похитила 2,6 млн рублей при зачислении «мертвых душ»

Источник: IrkutskMedia.ru

Директор профессионального училища № 26 в Усолье-Сибирском похитила 2,6 млн рублей из казны Приангарья, зачисляя «мертвых душ» в разряд студентов. Усольский городской суд взыскал с виновной похищенную сумму в доход бюджета региона. Решение вступило в законную силу 22 июля. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе суда.

В феврале 2017 года было вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в связи с применением акта об амнистии в отношении женщины, которая будучи директором «Профессионального училища № 26», совершила хищение бюджетных денег из казны Иркутской области в размере более 2 млн рублей. Она издала приказы о зачислении в разряд студентов, так называемых «мертвых душ», которые числились в учебном заведении, но фактически не обучались в нем. Из бюджета выделялись деньги, якобы на обучение этих студентов.

«Прокурор Усолья-Сибирского обратился в суд с иском в интересах Иркутской области к директору профучилища о возмещении ущерба, который она причинила бюджету», — отметили в ведомстве.

Женщина с иском не согласилась, ссылаясь на то, что размер причиненного ею ущерба не установлен, деньги в размере 2,6 млн рублей она не похищала. Однако согласилась с тем, что халатно относилась со своим должностным обязанностям и не осуществляла надлежащий контроль.