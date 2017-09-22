Директор училища в Иркутской области похитила 2,6 млн рублей при зачислении «мертвых душ»
Суд взыскал с виновной данную сумму в доход бюджета региона.
Суд взыскал с виновной данную сумму в доход бюджета региона.
Директор профессионального училища № 26 в
В феврале 2017 года было вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в связи с применением акта об амнистии в отношении женщины, которая будучи директором «Профессионального училища № 26», совершила хищение бюджетных денег из казны Иркутской области в размере более 2 млн рублей. Она издала приказы о зачислении в разряд студентов, так называемых «мертвых душ», которые числились в учебном заведении, но фактически не обучались в нем. Из бюджета выделялись деньги, якобы на обучение этих студентов.
«Прокурор
Женщина с иском не согласилась, ссылаясь на то, что размер причиненного ею ущерба не установлен, деньги в размере 2,6 млн рублей она не похищала. Однако согласилась с тем, что халатно относилась со своим должностным обязанностям и не осуществляла надлежащий контроль.
Усольский городской суд удовлетворил требования прокурора.