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10:08 (мск), источник: Югополис

Пропавшую жительницу Динской спустя неделю нашли мертвой

По факту гибели матери двоих детей проводится проверка.

Об обстоятельствах случившегося «Югополису» рассказала помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

30-летняя жительница станицы Динской 13 сентября ушла из дома и не вернулась. О ее исчезновении заявили родственники. Велись активные поиски пропавшей.

Спустя неделю, 20 сентября, тело женщины обнаружили в поле недалеко от станицы. На теле имелись гнилостные изменения. Однако визуальных следов насилия не обнаружено.

Ведется проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Точную причину смерти можно будет назвать по окончании проверки.

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