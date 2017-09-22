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10:28 (мск), источник: АиФ Волгоград

Полиция опровергла информацию о попытке похищения мальчика в Калаче

МВД не подтвердило информацию о том, что неизвестный мужчина пытался похитить школьника в Калачевском районе Волгоградской области.

Волонтеры поделились 21 сентября со СМИ информацией о том, что 8-летнему мальчику удалось вырваться и убежать от злоумышленника. По их словам, он запомнил приметы мужчины и полиция начала составлять фоторобот похитителя, а также искать его. Добровольцы предполагают, что незнакомец может быть причастен к похищению исчезнувшей 15 сентября Софьи Четвертновой.

В пресс-службе регионального ГУ МВД корреспонденту «АиФ-Волгоград» заявили, что в полицию заявлений о попытке похищения мальчика не поступало, и что никакой фоторобот правоохранители не составляют.

Напомним, что Софья Четвертнова пропала вечером 15 сентября с детской площадки, расположенной в 50 метрах от дома. Ребенка до сих пор не нашли. На днях губернатор Волгоградской объявил денежное вознаграждение за помощь правоохранителям в поиске девочки.

Отметим, что рост девочки составляет 115−120 сантиметров. Ребенок худощавого телосложения, имеет светло-русые волосы, которые в день исчезновения были заплетены в косичку. Одета девочка была в белые бриджи, на которых нарисован Микки Маус, разноцветную трикотажную футболку, обута в сиреневые сланцы.

Информацию о ребенке можно сообщить сотрудникам:

  • дежурной части отдела МВД России по Калачевскому району (84472) 3−37−69, 02;
  • следственного отдела по Калачевскому району СУ СК России по Волгоградской области 8−905−339−19−87;
  • телефона доверия ГУ МВД России по Волгоградской области (8442) 30−44−44.
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