Полиция опровергла информацию о попытке похищения мальчика в Калаче
МВД не подтвердило информацию о том, что неизвестный мужчина пытался похитить школьника в Калачевском районе Волгоградской области.
МВД не подтвердило информацию о том, что неизвестный мужчина пытался похитить школьника в Калачевском районе Волгоградской области.
Волонтеры поделились 21 сентября со СМИ информацией о том, что 8-летнему мальчику удалось вырваться и убежать от злоумышленника. По их словам, он запомнил приметы мужчины и полиция начала составлять фоторобот похитителя, а также искать его. Добровольцы предполагают, что незнакомец может быть причастен к похищению исчезнувшей 15 сентября Софьи Четвертновой.
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Напомним, что Софья Четвертнова пропала вечером 15 сентября с детской площадки, расположенной в 50 метрах от дома. Ребенка до сих пор не нашли. На днях губернатор Волгоградской объявил денежное вознаграждение за помощь правоохранителям в поиске девочки.
Отметим, что рост девочки составляет 115−120 сантиметров. Ребенок худощавого телосложения, имеет
Информацию о ребенке можно сообщить сотрудникам: