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10:32 (мск), источник: ДЕЙТА

Вместе с посылкой жителю Приморья пришло и уголовное дело

В Приморье пресечена контрабанда сильнодействующих веществ по почте, сообщает «Deita. ru» со ссылкой на Находкинскую таможню.

Сотрудники Находкинской таможни в отделении почтовой связи города Фокино задержали международное почтовое отправление, в котором находились 750 таблеток и 17 ампул. Экспертиза установила, что изъятые препараты относятся к сильнодействующим веществам, запрещённым к перемещению через государственную границу РФ.

Установлен получатель почтового отправления — 20 летний житель Фокино. Гражданин дал признательные показания, сообщив, что приобрел препараты для личного пользования, зная о запрете их ввоза.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ирина Петрова.

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