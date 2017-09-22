Вместе с посылкой жителю Приморья пришло и уголовное дело
В Приморье пресечена контрабанда сильнодействующих веществ по почте, сообщает «Deita. ru» со ссылкой на Находкинскую таможню.
В Приморье пресечена контрабанда сильнодействующих веществ по почте, сообщает «Deita. ru» со ссылкой на Находкинскую таможню.
Сотрудники Находкинской таможни в отделении почтовой связи города Фокино задержали международное почтовое отправление, в котором находились 750 таблеток и 17 ампул. Экспертиза установила, что изъятые препараты относятся к сильнодействующим веществам, запрещённым к перемещению через государственную границу РФ.
Установлен получатель почтового отправления — 20 летний житель Фокино. Гражданин дал признательные показания, сообщив, что приобрел препараты для личного пользования, зная о запрете их ввоза.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Ирина Петрова.