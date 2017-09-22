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10:08 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области полицейский отказался от взятки паленого алкоторговца

Алкоторговец из Челябинска пытался дать взятку полицейскому. Попытка откупиться владельцу контрафакта будет стоить большим сроком заключения.

Сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с ОГИБДД Отдела МВД России по Брединскому району на автодороге остановлен грузовой автомобиль, в котором обнаружены алкогольная продукция и табачные изделия, не маркированные специальными акцизными знаками.

Сотрудниками полиции изъято 1828 коробок алкогольной продукции и 25 000 пачек сигарет. В ходе дальнейших мероприятий установлен владелец продукции — 38-летний житель Челябинска.

Решался вопрос о возбуждении административного производства.

«Во избежание административной ответственности владелец алкоголя и табачных изделий 38-летний мужчина предпринял попытку дачи денежных средств сотруднику группы экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Брединскому району в размере 40 тысяч рублей. Данное противоправное деяние сотрудниками полиции задокументировано, материалы направлены в Следственное управление Следственного Комитета Российской Федерации по Челябинской области», — сообщили в региональном Главке.

В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». За совершение данного преступления законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.

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