В Челябинской области полицейский отказался от взятки паленого алкоторговца
Алкоторговец из Челябинска пытался дать взятку полицейскому. Попытка откупиться владельцу контрафакта будет стоить большим сроком заключения.
Алкоторговец из Челябинска пытался дать взятку полицейскому. Попытка откупиться владельцу контрафакта будет стоить большим сроком заключения.
Сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с ОГИБДД Отдела МВД России по Брединскому району на автодороге остановлен грузовой автомобиль, в котором обнаружены алкогольная продукция и табачные изделия, не маркированные специальными акцизными знаками.
Сотрудниками полиции изъято 1828 коробок алкогольной продукции и 25 000 пачек сигарет. В ходе дальнейших мероприятий установлен владелец продукции — 38-летний житель Челябинска.
Решался вопрос о возбуждении административного производства.
«Во избежание административной ответственности владелец алкоголя и табачных изделий 38-летний мужчина предпринял попытку дачи денежных средств сотруднику группы экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Брединскому району в размере 40 тысяч рублей. Данное противоправное деяние сотрудниками полиции задокументировано, материалы направлены в Следственное управление Следственного Комитета Российской Федерации по Челябинской области», — сообщили в региональном Главке.
В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». За совершение данного преступления законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.