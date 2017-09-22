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10:06 (мск), источник: АиФ Волгоград

На юге Волгограда мальчик убежал из дома после ссоры с родителями

13-летний школьник ушел из дома после ссоры с матерью и исчез в Кировском районе Волгограда.

По словам правоохранителей, мальчик заблокировал свои страницы в социальных сетях и оставил дома мобильный телефон. Полицейские всю ночь искали ребенка, но пока не нашли. В последний раз школьника видели накануне вечером на улице Колосова, 18.

В день исчезновения мальчик был одет в белую футболку и светло-серые спортивные брюки.

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