На юге Волгограда мальчик убежал из дома после ссоры с родителями
13-летний школьник ушел из дома после ссоры с матерью и исчез в Кировском районе Волгограда.
13-летний школьник ушел из дома после ссоры с матерью и исчез в Кировском районе Волгограда.
По словам правоохранителей, мальчик заблокировал свои страницы в социальных сетях и оставил дома мобильный телефон. Полицейские всю ночь искали ребенка, но пока не нашли. В последний раз школьника видели накануне вечером на улице Колосова, 18.
В день исчезновения мальчик был одет в белую футболку и