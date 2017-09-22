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10:06 (мск), источник: БЕЛТА

Оскорбившему судью в соцсети мужчине предъявлено обвинение

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске мужчине предъявлено обвинение за оскорбление в социальной сети судьи в связи с осуществлением им правосудия, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

По данным следствия, 18 ноября 2016 года в вечернее время 29-летний мужчина, используя свой аккаунт в соцсети, разместил на сайте в одной из тематических открытых групп, посвященных Витебску, текстовый комментарий, который по своему содержанию содержит лингвистические признаки оскорбления судьи.

Подозреваемый действовал умышленно, с целью публичного оскорбления, исключительно в связи с осуществлением судьей правосудия — рассмотрением конкретного уголовного дела. Комментарий был доступен для всех интернет-пользователей.

Следователи предъявили мужчине обвинение по ст.391 УК РБ — оскорбление судьи в связи с осуществлением им правосудия. Вину в совершении указанного преступления обвиняемый признал полностью. Свои действия он объяснил тем, что страж правосудия ранее дважды рассматривал в отношении него дела об административных правонарушениях и, по мнению мужчины, вынес суровое наказание. К обвиняемому применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование завершено, материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

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