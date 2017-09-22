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13:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за анонимного звонка о бомбе в школе Петербурга эвакуировали 350 детей

Звонивших учеников задержали, с родителями провели беседу.

Позвонить в полицию и сорвать уроки решили школьники из 338 школы на Октябрьской набережной.

В четверг 21 сентября в службе «112» раздался анонимный звонок. Неизвестный сообщил о заложенной бомбе в здании школы. Детским голосом. И хотя спецслужбы были практически стопроцентно уверены, что это хулиганская выходка одного из школьников, но правила есть правила. Почти 350 детей из здания школы эвакуировали.

Все помещения тщательно проверили, ничего подозрительного не нашли.

Зато задержали двоих семиклассников — 13-летнего мальчика и 14-летнюю девочку.

Правоохранители установили, что звонок был совершен с мобильного телефона девочки. А звонил как раз ее приятель, с которым они сидят за одной партой.

С родителями школьников провели разъяснительную беседу.

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