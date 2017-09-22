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11:11 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Житель Иркутска разбил витрины в ТРК «Сильвер Молл»

Мужчина выложил видео с «беспределом» в интернет.

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Житель Иркутска Егор Лесной разбил несколько витрин в ТРК «Сильвер Молл». Все происходящее мужчина заснял на видео, после чего выложил его в социальные сет. Нарушителя правопорядка и участницу инцидента поймала охрана торгово-развлекательного комплекса. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на видеоролик на канале YouTube.

На ролике видно, как мужчина разбивает несколько витрин, заявляя, что это кайф… Показывает все происходящее своей знакомой, после чего Егорой Лесной пускается в бега от местной охраны. К счастью, охранники оперативно задержали нарушителя.

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