Житель Иркутска разбил витрины в ТРК «Сильвер Молл»
Мужчина выложил видео с «беспределом» в интернет.
Мужчина выложил видео с «беспределом» в интернет.
Житель Иркутска Егор Лесной разбил несколько витрин в ТРК «Сильвер Молл». Все происходящее мужчина заснял на видео, после чего выложил его в социальные сет. Нарушителя правопорядка и участницу инцидента поймала охрана
На ролике видно, как мужчина разбивает несколько витрин, заявляя, что это кайф… Показывает все происходящее своей знакомой, после чего Егорой Лесной пускается в бега от местной охраны. К счастью, охранники оперативно задержали нарушителя.