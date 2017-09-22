Житель Иркутска разбил витрины в ТРК «Сильвер Молл»

Житель Иркутска Егор Лесной разбил несколько витрин в ТРК «Сильвер Молл». Все происходящее мужчина заснял на видео, после чего выложил его в социальные сет. Нарушителя правопорядка и участницу инцидента поймала охрана торгово-развлекательного комплекса. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на видеоролик на канале YouTube.