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10:31 (мск), источник: ДЕЙТА

Поиски мужчины результатов не дали в Приморье

В районе города Дальнегорск спасатели продолжают поисковые работы пропавшего мужчины, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

19 сентября полиция попросила оказать помощи в поиске жителя Кавалеровского района 1951 года рождения, который 17 сентября в 18 часов отправился на рыбалку в районе мыса Бриннера и не вернулся.

Поиски, проводимые родственниками, местными жителями и полицией результата не дали.

19 сентября спасателями обследовано 8 километров береговой черты от мыса Бриннера до скалы «Белая церковь» и 60 километров водной поверхности на катере от мыса Бриннера до бухты Зеркальная.20 сентября поисковая группа обследовала 25 километров береговой черты от мыса Бриннера до мыса Непроходимый.

21 сентября поиск продолжался. Обследовано 40 километров водной акватории и 15 километров береговой черты от мыса Бриннера до мыса Нерпичей. Поиск результата не дал и будет продолжен.

Екатерина Брязгунова.

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