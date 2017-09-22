Налетчики в масках Анонимуса задержаны в Темиртау
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Полиция поймала тех, кто совершил за ночь три разбоя на продуктовые магазины в Темиртау, скрывая при этом лица под масками Анонимуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Полиция поймала тех, кто совершил за ночь три разбоя на продуктовые магазины в Темиртау, скрывая при этом лица под масками Анонимуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщил руководитель
«Двоим подозреваемым по 19 лет, еще двоим — по 21 году. Изъяты похищенные из магазинов деньги и орудие преступления», — сообщил Бакытжан Кудияров.
Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование по части 2 статьи 192 УК «разбой».
«Проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений», — сообщил Бакытжан Кудияров.
Напомним, налетчики врывались в магазины и отнимали у продавцов деньги. Все нападения сняты на камеры видеонаблюдения.