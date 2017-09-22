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10:37 (мск), источник: Kazinform

Налетчики в масках Анонимуса задержаны в Темиртау

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Полиция поймала тех, кто совершил за ночь три разбоя на продуктовые магазины в Темиртау, скрывая при этом лица под масками Анонимуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров, четверых парней задержала специальная группа по раскрытию разбойных нападений департамента внутренних дел.

«Двоим подозреваемым по 19 лет, еще двоим — по 21 году. Изъяты похищенные из магазинов деньги и орудие преступления», — сообщил Бакытжан Кудияров.

Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование по части 2 статьи 192 УК «разбой».

«Проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений», — сообщил Бакытжан Кудияров.

Напомним, налетчики врывались в магазины и отнимали у продавцов деньги. Все нападения сняты на камеры видеонаблюдения.

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