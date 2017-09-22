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10:38 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области легковушка протаранила железобетонное перекрытие моста

ДТП произошло в Клетском районе ночью: в 23.05 36-летний водитель автомобиля «ВАЗ -211340» ехал по трассе по «Михайловка — Серафимович — Суровикино».

Источник: РИАЦ

На 121 км он не заметил, что на мосту через реку Крепкую идут ремонтные работы, и налетел на ремонтное железобетонное ограждение участка моста. Удар повлек за собой серьезные последствия не только для автомобиля — пострадали люди.

— В результате ДТП 29-летний пассажир автомашины с травмами был доставлен в медучреждение, — сообщала пресс-служба ГУ МВД России по региону.

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