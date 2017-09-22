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10:42 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Новый вирус на Android крадет данные банковских карт

На мобильных устройствах под управлением операционной системы Android найден новый вирус, который крадет данные банковских карт. Об этом проинформировала Лаборатория Касперского, пишет РИА Новости.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Сообщается, что троян Svpeng распространяется под видом Flash-плеера, запрашивающего права доступа для людей с ограниченными возможностями. Вредоносная программа может самостоятельно создавать скриншоты во время использования банковских приложений. И после этого важные данные передаются мошенникам.

По словам специалистов из Лаборатории Касперского, с трояном очень тяжело бороться, так как он блокирует попытки отключить его администраторские привилегии.

Ранее специалисты компании Armis Labs выявили вирус, который способен заражать мобильные устройства через Bluetooth. Программа, названная BluBorne, может использоваться для кибершпионажа, внедрения программ-вымогателей и похищения данных. Найденные слабые места есть на всех устройствах с ОС Android, Linux, Windows и всеми версиями iOS до десятой.

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