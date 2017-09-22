Новый вирус на Android крадет данные банковских карт

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Сообщается, что троян Svpeng распространяется под видом Flash-плеера, запрашивающего права доступа для людей с ограниченными возможностями. Вредоносная программа может самостоятельно создавать скриншоты во время использования банковских приложений. И после этого важные данные передаются мошенникам.

По словам специалистов из Лаборатории Касперского, с трояном очень тяжело бороться, так как он блокирует попытки отключить его администраторские привилегии.