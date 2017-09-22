Новый вирус на Android крадет данные банковских карт

Сообщается, что троян Svpeng распространяется под видом Flash-плеера, запрашивающего права доступа для людей с ограниченными возможностями. Вредоносная программа может самостоятельно создавать скриншоты во время использования банковских приложений. И после этого важные данные передаются мошенникам.
По словам специалистов из Лаборатории Касперского, с трояном очень тяжело бороться, так как он блокирует попытки отключить его администраторские привилегии.
Ранее специалисты компании Armis Labs выявили вирус, который способен заражать мобильные устройства через Bluetooth. Программа, названная BluBorne, может использоваться для кибершпионажа, внедрения программ-вымогателей и похищения данных. Найденные слабые места есть на всех устройствах с ОС Android, Linux, Windows и всеми версиями iOS до десятой.