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10:43 (мск), источник: Tengrinews

В Таразе санкционировали арест подозреваемого через Интернет

В Таразе впервые провели санкционирование подозреваемого через Интернет. Об этом сообщил прокурор города Бекзат Сеилханов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как рассказал Сеилханов, в настоящее время в Таразе в пилотном проекте вводится система санкционирования ареста в онлайн-режиме.

Так, 20 сентября ходатайство следователя УВД Тараза о содержании под стражей подозреваемого в совершении преступления предусмотренного частью 3 статьи 106 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), было направлено в суд для санкционирования в электронном формате.

Отмечается, что при этом арест подозреваемого судом был санкционирован в режиме видеоконференцсвязи, установленной между судом и изолятором временного содержания. Таким образом, подозреваемый в суд не доставлялся.

«Какие от этого плюсы? Во-первых не допущены затраты бюджетных средств на перевозку подозреваемого, во вторых уменьшается риск побега заключенных и соответственно обеспечивается безопасность граждан. К тому же, существенно экономится время следователя, прокурора и суда, то есть они будут больше сконцентрированы на раскрытии преступлении и надлежащего его рассмотрения в суде. Указанное реализуется в рамках проекта цифровизации уголовного судопроизводства, реализуемого органами прокуратуры, полиции и суда», — прокомментировал Сеилханов.

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