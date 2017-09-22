В Таразе санкционировали арест подозреваемого через Интернет

Источник: Tengrinews

Как рассказал Сеилханов, в настоящее время в Таразе в пилотном проекте вводится система санкционирования ареста в онлайн-режиме.

Так, 20 сентября ходатайство следователя УВД Тараза о содержании под стражей подозреваемого в совершении преступления предусмотренного частью 3 статьи 106 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), было направлено в суд для санкционирования в электронном формате.

Отмечается, что при этом арест подозреваемого судом был санкционирован в режиме видеоконференцсвязи, установленной между судом и изолятором временного содержания. Таким образом, подозреваемый в суд не доставлялся.