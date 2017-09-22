Бизнесмена Умара Джабраилова отправили на психиатрическую экспертизу
Следователи назначили психиатрическую экспертизу российскому бизнесмену Умару Джабраилову, который устроил стрельбу в отеле Four Seasons.
Следователи назначили психиатрическую экспертизу российскому бизнесмену Умару Джабраилову, который устроил стрельбу в отеле Four Seasons.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации агентства, адвокат бизнесмена Александр Карабанов отказался от комментариев по этому поводу.
Ранее была проведена экспертиза на наличие алкоголя и наркотиков в крови бизнесмена. В ГУ МВД Москвы комментировать сведения о результатах теста тогда не стали. Однако, как сообщало агентство городских новостей Москва, господин Джабраилов устроил стрельбу в московском отеле в состоянии наркотического опьянения.
Стрельбу в отеле Умар Джабраилов устроил вечером 29 августа. По данному факту было заведено уголовное дело о хулиганстве. После допроса господин Джабраилов был отпущен под подписку о невыезде.