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10:41 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Бизнесмена Умара Джабраилова отправили на психиатрическую экспертизу

Следователи назначили психиатрическую экспертизу российскому бизнесмену Умару Джабраилову, который устроил стрельбу в отеле Four Seasons.

Источник: РИА "Новости"
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации агентства, адвокат бизнесмена Александр Карабанов отказался от комментариев по этому поводу.

Ранее была проведена экспертиза на наличие алкоголя и наркотиков в крови бизнесмена. В ГУ МВД Москвы комментировать сведения о результатах теста тогда не стали. Однако, как сообщало агентство городских новостей Москва, господин Джабраилов устроил стрельбу в московском отеле в состоянии наркотического опьянения.

Стрельбу в отеле Умар Джабраилов устроил вечером 29 августа. По данному факту было заведено уголовное дело о хулиганстве. После допроса господин Джабраилов был отпущен под подписку о невыезде.

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3 сентября© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Алексей Линник
Даешь психиатрическую и токсикологическую экспертизу каждому члену совфеда!
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