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10:47 (мск), источник: Губерния онлайн

Три человека пострадали по вине хабаровского таксиста

Водитель такси заявил, что такое может случиться с каждым.

Источник: Губерния онлайн

На автодороге «Восток» у остановки «Шашлычная» во время лобового столкновения двух встречных «Тойот» пострадали три человека, сообщает портал «Губерния».

Водитель «Короны» ехал из поселка Березовка в сторону улицы Совхозной. Ему горел зеленый сигнал светофора, причин сбавлять скорость не было. Мужчина не мог предположить, что таксист на «Приусе», который ехал навстречу, начнет поворачивать прямо перед его машиной.

С травмами головы в больнице оказались две женщины, ехавшие пассажирами в салоне «Короны». Одна из них — мать водителя, она находилась на заднем сиденье. Вместе с ней в стационар отправилась ее будущая невестка, ехавшая впереди. Горожанка пробила головой ветровое стекло — у нее рваная рана на лбу, которую нужно зашивать. Дыру в триплексе оставил и водитель «Короны», но он к медикам обращаться не стал.

Еще одна пострадавшая — из числа клиентов таксиста. В «Тойоте Пруис» женщина ехала вместе с сыном. Подросток травм не получил, а вот его мать потеряла сознание.

Столкновение иномарок и произошло по вине водителя гибридной машины, однако виновным в случившемся мужчина себя не считал: по его словам, никто не застрахован от такой ситуации.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Хозяин «Короны» планировал продать машину в понедельник.

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