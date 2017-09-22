На берегу Таганрогского залива нашли тело с огнестрельным ранением

Старший следователь Ейского межрайонного следственного отдела СК РФ по Краснодарскому краю Виктор Кваша рассказал порталу Юга.ру, что погибшего обнаружили в ночь с 19 на 20 сентября на берегу Таганрогского залива в районе станицы Должанской. По предварительным данным, на теле были гнилостные изменения. Эксперты установили, что причиной смерти стало огнестрельное ранение головы.