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12:48 (мск), источник: ЮГА.ру

На берегу Таганрогского залива нашли тело с огнестрельным ранением

В Ейском районе возбудили дело после обнаружения тела мужчины с огнестрельным ранением.

Старший следователь Ейского межрайонного следственного отдела СК РФ по Краснодарскому краю Виктор Кваша рассказал порталу Юга.ру, что погибшего обнаружили в ночь с 19 на 20 сентября на берегу Таганрогского залива в районе станицы Должанской. По предварительным данным, на теле были гнилостные изменения. Эксперты установили, что причиной смерти стало огнестрельное ранение головы.

По факту убийства возбудили уголовное дело.

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