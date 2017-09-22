В Крыму водитель, спасая жизнь кошке, врезался в дерево
В ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир.
В ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир.
Накануне, 21 сентября, в пять утра, автомобиль «Опель Астра», которым управлял 28-летний мужчина, двигался по дороге «Октябрьское — Садовое» в Красногвардейском районе.
Неожиданно из темноты на трассу выскочила кошка. Добросердечный водитель иномарки пожалел домашнее животное и резко вывернул руль.
— При объезде животного водитель не справился с управлением автомобиля, — сообщает
Иномарка на приличной скорости вылетела на обочину и врезалась в дерево. В результате
В этот же день, в Алупке, 29-летний парень припарковал «Жигули» на улице Крутой спуск, но не поставил машину «ручник».
Автомобиль самопроизвольно покатился вниз и наехал на 59-летнего пешехода. Пожилого мужчину доставили в больницу с ушибом костей таза и травмой колена.