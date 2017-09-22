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10:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму водитель, спасая жизнь кошке, врезался в дерево

В ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир.

Накануне, 21 сентября, в пять утра, автомобиль «Опель Астра», которым управлял 28-летний мужчина, двигался по дороге «Октябрьское — Садовое» в Красногвардейском районе.

Неожиданно из темноты на трассу выскочила кошка. Добросердечный водитель иномарки пожалел домашнее животное и резко вывернул руль.

— При объезде животного водитель не справился с управлением автомобиля, — сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Крым.

Иномарка на приличной скорости вылетела на обочину и врезалась в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Опель Астра», у которого медики диагностировали ушиб лба.

В этот же день, в Алупке, 29-летний парень припарковал «Жигули» на улице Крутой спуск, но не поставил машину «ручник».

Автомобиль самопроизвольно покатился вниз и наехал на 59-летнего пешехода. Пожилого мужчину доставили в больницу с ушибом костей таза и травмой колена.

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