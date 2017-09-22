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11:27 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе вор вырвал из рук у пожилой женщины сумку

Инцидент произошел вечером в секторе Ботаника на ул. Индепенденцей. В подъезде своего дома 53-летняя женщина, которая шла домой, подверглась нападению.

Источник: Actualitati.md

Молодой человек выхватил у женщины из рук сумку с деньгами и документами и сбежал. В данный момент полиция разыскивает его.

Всем, кто узнал мужчину просьба сообщить информацию по следующим номерам: 0 78 223 644/0 69 060 105. Конфиденциальность источников информации гарантируется.

За ограбление подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

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