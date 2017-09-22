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11:07 (мск), источник: Baikal-info.ru

Двух сплавлявшихся по реке Иркут туристов спасли

Двух туристов, сплавляющихся по реке Иркут по маршруту Анчук — Шаманка в Шелеховском районе, нашли спасатели.

Как сообщает 22 сентября 2017 года пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, к спасателям обратились обеспокоенные родственники, которые не дождались звонка близких в назначенное время. Дежурная смена спасателей прошла по маршруту на аэроглиссере вверх по течению и в 30 км Шаманки обнаружили две лодки с мужчинами.

По словам начальника отряда экстренного реагирования пожарно-спасательной службы Иркутской области Андрея Кармаданова, у туристов сломался мотор в одной из лодок, из-за чего их передвижение замедлилось. Маршрут, рассчитанный на трое суток, в итоге растянулся на четыре дня. Отсутствие средств связи не позволило передать информацию о происшествии. Людям грозило переохлаждение — ночью уже достаточно низкие. Туристы были доставлены в Иркутск.

«Сплав по реке — популярный вид активного отдыха на природе, но в то же время один из наиболее опасных, — подчеркнул Андрей Кармаданов. — Перед началом сплава участники должны продумать свои действия при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций, учесть многие нюансы, касающиеся, например, отсутствия сотовой связи на маршруте и т. д. Необходимо убедиться в исправности амуниции: каски, вёсел, спасательных жилетов — их запрещается снимать до самого окончания тура, даже если особо опасные участки будут преодолеваться по суше. Обязательна регистрация тургруппы в аварийно-спасательных формированиях региона».

Напоминаем, что на территории Иркутской области постановкой на учет туристических групп и отдельных туристов, контролем за прохождением маршрута с отслеживанием контрольных сроков и времени возвращения групп, а также ведением необходимой документации в интересах организации безопасности туристов осуществляют «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» (почтовый адрес: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295; контактные телефоны: 8 (3952) 35−32−73; e-mail: ass_irk@irk.ru) и Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России (почтовый адрес: 664520, Иркутский р-н, пос. Никола, пер. Радужный, д. 2 «А»; контактный телефон: 8 (3952) 78−37−00, e-mail: nikola@bpso.ru).

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