Двух сплавлявшихся по реке Иркут туристов спасли

Как сообщает 22 сентября 2017 года пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, к спасателям обратились обеспокоенные родственники, которые не дождались звонка близких в назначенное время. Дежурная смена спасателей прошла по маршруту на аэроглиссере вверх по течению и в 30 км Шаманки обнаружили две лодки с мужчинами.

По словам начальника отряда экстренного реагирования пожарно-спасательной службы Иркутской области Андрея Кармаданова, у туристов сломался мотор в одной из лодок, из-за чего их передвижение замедлилось. Маршрут, рассчитанный на трое суток, в итоге растянулся на четыре дня. Отсутствие средств связи не позволило передать информацию о происшествии. Людям грозило переохлаждение — ночью уже достаточно низкие. Туристы были доставлены в Иркутск.

«Сплав по реке — популярный вид активного отдыха на природе, но в то же время один из наиболее опасных, — подчеркнул Андрей Кармаданов. — Перед началом сплава участники должны продумать свои действия при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций, учесть многие нюансы, касающиеся, например, отсутствия сотовой связи на маршруте и т. д. Необходимо убедиться в исправности амуниции: каски, вёсел, спасательных жилетов — их запрещается снимать до самого окончания тура, даже если особо опасные участки будут преодолеваться по суше. Обязательна регистрация тургруппы в аварийно-спасательных формированиях региона».