Двух сплавлявшихся по реке Иркут туристов спасли
Двух туристов, сплавляющихся по реке Иркут по маршруту Анчук — Шаманка в Шелеховском районе, нашли спасатели.
Двух туристов, сплавляющихся по реке Иркут по маршруту Анчук — Шаманка в Шелеховском районе, нашли спасатели.
Как сообщает 22 сентября 2017 года
По словам начальника отряда экстренного реагирования
«Сплав по реке — популярный вид активного отдыха на природе, но в то же время один из наиболее опасных, — подчеркнул Андрей Кармаданов. — Перед началом сплава участники должны продумать свои действия при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций, учесть многие нюансы, касающиеся, например, отсутствия сотовой связи на маршруте
Напоминаем, что на территории Иркутской области постановкой на учет туристических групп и отдельных туристов, контролем за прохождением маршрута с отслеживанием контрольных сроков и времени возвращения групп, а также ведением необходимой документации в интересах организации безопасности туристов осуществляют «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» (почтовый адрес: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295; контактные телефоны: