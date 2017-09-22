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11:55 (мск), источник: РИА Новости

Источник: В сгоревшей гостинице в Ростове-на-Дону уже выявляли нарушения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Стройнадзор выявлял нарушения в здании сгоревшего отеля Torn House в центре Ростова-на-Дону во время его строительства, сообщил РИА Новости информированный источник в правительстве области.

Источник: РИА Новости

Десятиэтажное здание гостиницы в переулке Семашко загорелось в четверг днем. Пожару был присвоен третий ранг сложности, в окрестностях введен режим ЧС. В результате пожара погибли два человека. Из отеля, соседних домов и детсада были эвакуированы более 400 человек, в том числе 61 ребенок. К 19.00 пожар был полностью потушен.

«Во время строительства здания со стороны Стройнадзора нарекания были. Какие конкретно нарушения были выявлены, сказать сложно, так как информация о характере нарушений так долго не хранится — стройка была завершена в 2008—2009 годах, а сейчас уже 2017 год», — пояснил источник.

В региональной службе государственного строительного надзора Ростовской области комментарии по этому поводу давать не стали. Согласно информации из картотеки Арбитражного суда Ростовской области, здание было введено в эксплуатацию в 2009 году. Для этого понадобилось решение суда. Истцом выступил застройщик здания ООО «Панорама», ответчиком в том деле являлась администрация Ростова-на-Дону.

Собственнику было разрешено строить девятиэтажное здание площадью 815,4 квадратных метров. Однако в процессе строительства «возникла необходимость увеличения площадей строящегося административного здания посредством надстройки комнаты общей площадью 62,7 квадратных метра на техническом этаже здания». Согласно материалам суда, отсутствие разрешительной документации на надстройку вызвало проблемы с регистрацией права собственности на здание.

Суд в итоге встал на сторону истца, а также пришел к выводам, что данное высотное здание соответствует правилам застройки, санитарно-гигиеническим, противопожарным, градостроительным и строительным нормам и правилам. Кроме того, по данным суда, здание также соответствует другим обязательным нормам и правилам, которые нужно выполнить для строительства и эксплуатации данного вида построек, его сохранение не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Согласно информации на официальном сайте гостиницы, бизнес-отель Torn House открылся 5 февраля 2017 года. По информации МЧС, материал обшивки сгоревшей гостиницы способствовал быстрому распространению огня. Здание было обшито снаружи легковоспламеняющимися, горючими материалами. Специальная комиссия должна определить, является ли наличие подобных материалов на здании нарушением противопожарных норм.

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 Источник: в сгоревшей гостинице в Ростове-на-Дону уже выявляли нарушения
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