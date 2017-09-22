В Казани эвакуировали ТЦ «Мега»
В Казани в ТЦ «Мега» эвакуировали посетителей, об этом сообщили очевидцы.
В Казани в ТЦ «Мега» эвакуировали посетителей, об этом сообщили очевидцы.
Администрация ТЦ обратилась к посетителям через громкоговорители.
— Внимание! Внимание! Передается важное сообщение для всех покупателей. По техническим причинам просим вас немедленно покинуть торговый центр, — говорится в сообщении.
Отметим, в Казани последнюю неделю эвакуировали уже несколько торговых центров — в субботу эвакуировали посетителей девяти торговых центров и гостиниц
Официально данные эвакуации пока не комментируют, при этом подобные звонки об угрозе взрыва стали поступать по всей России.