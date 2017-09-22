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12:08 (мск), источник: Informburo.kz

Тоты Амирова об авиаинциденте в Акмолинской области: Ми-2 не должен был летать ночью

И.о. заместителя председателя Комитета гражданской авиации МИР РК Тоты Амирова рассказала, почему участились авиапроисшествия в Казахстане.

Источник: Informburo.kz

«В прошлом году было 78 авиационных событий, семь человек погибло. В 2015 году было 66 авиационных событий, погибло восемь человек. Самым неприятным годом был 2013-й, когда погибло 24 человека. Многие происшествия скрывались авиакомпаниями, но мы ввели нормативно-правовые акты, чтобы все владельцы воздушных судов обязаны оснастить суда радиомаяками. Это прибор, который срабатывает при жёсткой посадке или при крушении судна. Автоматически маяк через спутниковую навигацию даёт сигнал органам, которые проводят поиски», — сообщила журналистам Тоты Амирова.

Далее собираются врачи, спасатели и на вертолёте вылетают на место ЧП. В течение часа-двух эта команда находит воздушное судно, таким образом шансы выжить у пострадавших выше, утверждает Амирова.

Заместитель председателя КГА вспомнила случай с крушением самолёта возле Балхаша. Судно МAULE М-7−260С потерпело крушение 25 августа в Алматинской области. Двухместный самолёт принадлежал ТОО «Олжа Бастау», которое даже не имело сертификата эксплуатанта или свидетельства авиационных работ.

«Вы знаете, что пилот там погиб, а пассажир выжил. А почему? Потому что в течение часа спасатели уже находились на месте. Раньше такого не было, авиавладельцы скрывались, их не могли найти. Сейчас мы пусть и ухудшаем статистику, но не замалчиваем ничего, даём людям шанс выжить в таких ЧП. Последние несколько лет мы дали возможность владельцам судов зарегистрировать их, то есть купить и оформить на себя. Уже 111 сверхлёгких самолётов и 43 вертолёта зарегистрировано гражданами в Казахстане. Мы не будем это запрещать, это развитие авиации. Есть такие, что не дают данные маяков, выключают их, чтобы скрыть следы. Таких компаний мы сертификата лишаем», — говорит Амирова.

По авиаинциденту, который произошел в ночь на 22 сентября в Акмолинской области, Амирова рассказала, что судно полностью сгорело. Трое членов экипажа пострадали.

«Там у одного из членов экипажа сильные ожоги, решается вопрос с его транспортировкой в Астану. Двое других в порядке, отпущены домой. Этот вертолёт вообще не мог лететь, поскольку ночью вылет им запрещён. Приведу цифры: за последний год 100 опытных пилотов покинули Казахстан, лицензию выдают новичкам, пилотам, приехавшим из-за рубежа. Все эти бумаги мы проверяем. В авиакомпании должны нести ответственность за пилотов, которых они берут на работу, но мы не можем им запретить брать на работу людей. Я, например, говорила сегодня с директором фирмы, которой принадлежал вертолёт. Он признаёт, что ночной вылет был нарушением. У этой авиакомпании “Тянь-Шань” за 22 года работы была одна всего катастрофа», — говорит она.

Амирова отметила, что в последнее время около 20 мелких авиакомпаний в РК были закрыты. Это было сделано, чтобы Казахстан вышел из чёрного списка Международной организации гражданской авиации ИКАО.

Эксперт ранее раскритиковала подготовку лётчиков в Академии гражданской авиации. По словам Тоты Амировой, академия не должна находиться в подчинении у Министерства образования и науки РК, а её ректор обязан быть пилотом.

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