Тоты Амирова об авиаинциденте в Акмолинской области: Ми-2 не должен был летать ночью
И.о. заместителя председателя Комитета гражданской авиации МИР РК Тоты Амирова рассказала, почему участились авиапроисшествия в Казахстане.
И.о. заместителя председателя Комитета гражданской авиации МИР РК Тоты Амирова рассказала, почему участились авиапроисшествия в Казахстане.
«В прошлом году было 78 авиационных событий, семь человек погибло. В 2015 году было 66 авиационных событий, погибло восемь человек. Самым неприятным годом был 2013-й, когда погибло 24 человека. Многие происшествия скрывались авиакомпаниями, но мы ввели
Далее собираются врачи, спасатели и на вертолёте вылетают на место ЧП. В течение
Заместитель председателя КГА вспомнила случай с крушением самолёта возле Балхаша. Судно МAULE М-7−260С потерпело крушение 25 августа в Алматинской области. Двухместный самолёт принадлежал ТОО «Олжа Бастау», которое даже не имело сертификата эксплуатанта или свидетельства авиационных работ.
«Вы знаете, что пилот там погиб, а пассажир выжил. А почему? Потому что в течение часа спасатели уже находились на месте. Раньше такого не было, авиавладельцы скрывались, их не могли найти. Сейчас мы пусть и ухудшаем статистику, но не замалчиваем ничего, даём людям шанс выжить в таких ЧП. Последние несколько лет мы дали возможность владельцам судов зарегистрировать их, то есть купить и оформить на себя. Уже 111 сверхлёгких самолётов и 43 вертолёта зарегистрировано гражданами в Казахстане. Мы не будем это запрещать, это развитие авиации. Есть такие, что не дают данные маяков, выключают их, чтобы скрыть следы. Таких компаний мы сертификата лишаем», — говорит Амирова.
По авиаинциденту, который произошел в ночь на 22 сентября в Акмолинской области, Амирова рассказала, что судно полностью сгорело. Трое членов экипажа пострадали.
«Там у одного из членов экипажа сильные ожоги, решается вопрос с его транспортировкой в Астану. Двое других в порядке, отпущены домой. Этот вертолёт вообще не мог лететь, поскольку ночью вылет им запрещён. Приведу цифры: за последний год 100 опытных пилотов покинули Казахстан, лицензию выдают новичкам, пилотам, приехавшим
Эксперт ранее раскритиковала подготовку лётчиков в Академии гражданской авиации. По словам Тоты Амировой, академия не должна находиться в подчинении у Министерства образования и науки РК, а её ректор обязан быть пилотом.