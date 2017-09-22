В Тольятти сотрудники ФСБ накрыли цеха с тоннами поддельного алкоголя и лимонада
В Тольятти сотрудники ФСБ пресекли деятельность лиц, причастных к производству и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В Тольятти сотрудники ФСБ пресекли деятельность лиц, причастных к производству и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В ходе обследований, проведенных по пяти адресам, силовики обнаружили и изъяли более 12 тонн спиртосодержащей продукции, 1250 бутылок «Финляндия», «Хортица», «Царская охота», «Белая береза», «Талка», «Киндзмараули», «Дербент», на которых были налеплены специальные марки. Кроме того, по одному из адресов правоохранители обнаружили цех по производству контрафактного лимонада. Оттуда они изъяли 1500 литров концентрированного сырья и 1800 литров готового «Дюшеса».
Как выяснили сотрудники ФСБ, вся контрафактная продукция распространялась через сеть розничных магазинов на территории Самарской области.
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