Около Сызрани грузовик Renault Premium попал в ДТП из-за уснувшего водителя
К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Стали известны подробности ДТП с грузовиком Renault Premium, который вылетел с дороги в районе «октябрького» выезда на М-5.
Напомним, утром 21 сентября на 906 км трассы М-5 «Урал» фура, которая перевозила запчасти для АвтоВАЗа, съехала в кювет. В результате аварии у грузовика пробит бензобак и часть топлива вытекла на дорогу, кроме того повреждены колеса, кабина и тент.
ДТП произошло после
По имеющейся информации, водитель в ДТП не пострадал, пишет