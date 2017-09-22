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12:02 (мск), источник: НИА Самара

Около Сызрани грузовик Renault Premium попал в ДТП из-за уснувшего водителя


К счастью, никто не пострадал.

Стали известны подробности ДТП с грузовиком Renault Premium, который вылетел с дороги в районе «октябрького» выезда на М-5.

Напомним, утром 21 сентября на 906 км трассы М-5 «Урал» фура, которая перевозила запчасти для АвтоВАЗа, съехала в кювет. В результате аварии у грузовика пробит бензобак и часть топлива вытекла на дорогу, кроме того повреждены колеса, кабина и тент.

ДТП произошло после из-за того, что водитель уснул за рулем. Когда он открыл глаза, было уже поздно и водитель успел проехать несколько десятков метров по пологому съезду до лесопосадки.

По имеющейся информации, водитель в ДТП не пострадал, пишет КТВ-Луч.

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