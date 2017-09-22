Юный вор сбежал перед зданием СИЗО через пол автозака

Осужденный за хищение чужого имущества на 1 год 2 месяца лишения свободы, Владислав К. был доставлен 18 мая 2017 года к зданию следственного изолятора № 1. Находясь в автозаке, юноша изнутри отогнул лист настила металлического пола и через образовавшийся проем совершил побег из-под стражи.

Впрочем, убежать злоумышленнику не удалось, поскольку побег был пресечен сотрудниками полиции. В судебном заседании гражданин К. полностью признал свою вину.

Попытка к бегству не осталась безнаказанной — Дзержинский районный суд признал молодого человека виновным по ч.1 ст. 313 УК РФ (Побег из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении). «Суд приговорил К. к 1 году 6 месяцам лишения свободы. К назначенному наказанию суд частично присоединил неотбытое наказание по предыдущему приговору и окончательно определил отбывать в колонии общего режима 2 года 8 месяцев», — рассказал старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.