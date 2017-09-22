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11:42 (мск), источник: VN.ru

Юный вор сбежал перед зданием СИЗО через пол автозака

18-летний молодой человек, который решил не отбывать наказание за кражу, удвоил срок своего нахождения за решеткой. Он выбрался из служебного автомобиля прямо перед СИЗО, однако свобода была недолгой — беглеца тут же поймали, сообщает прокуратура Новосибирской области.

Осужденный за хищение чужого имущества на 1 год 2 месяца лишения свободы, Владислав К. был доставлен 18 мая 2017 года к зданию следственного изолятора № 1. Находясь в автозаке, юноша изнутри отогнул лист настила металлического пола и через образовавшийся проем совершил побег из-под стражи.

Впрочем, убежать злоумышленнику не удалось, поскольку побег был пресечен сотрудниками полиции. В судебном заседании гражданин К. полностью признал свою вину.

Попытка к бегству не осталась безнаказанной — Дзержинский районный суд признал молодого человека виновным по ч.1 ст. 313 УК РФ (Побег из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении). «Суд приговорил К. к 1 году 6 месяцам лишения свободы. К назначенному наказанию суд частично присоединил неотбытое наказание по предыдущему приговору и окончательно определил отбывать в колонии общего режима 2 года 8 месяцев», — рассказал старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

Побеги из тюрьмы устраивают не только персонажи голливудских фильмов, но и вполне реальные преступники, в том числе и в Новосибирской области. В 2006 году фантастический побег из новосибирского СИЗО № 1 совершил Валерий Вобликов — ветеран спецназа ГРУ, который участвовал в боевых действиях в Чечне, владеющий всеми видами оружия и приемами рукопашного боя. Правда, через несколько месяцев Вобликова поймали в центре Барнаула, где он беспечно прогуливался с женой под ручку.

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