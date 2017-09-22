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11:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии осудят водителей, из-за которых пострадали бабушка и внучка

Уголовное дело передали в суд.

В Башкирии под суд пойдет водители, по вине которых в самом центре Уфы пострадали 59-летняя женщина и ее 12-летняя внучка.

ДТП случилось еще в ноябре 2015 года. 26-летний водитель «Опель Астра» превысил скорость и столкнулся с микроавтобусом «Газель», который не уступил ему дорогу. В итоге мужчина за рулем иномарки вылетел на тротуар, где сбил 59-летнюю женщину и ее 12-летнюю внучку. Пострадавших срочно доставили в больницу.

— Пострадавшим причинен тяжкий вред здоровью. По факту нарушения ПДД возбуждено уголовное дело, которое передано в суд, — рассказали в прокуратуре Башкирии.

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