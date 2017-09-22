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11:45 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Кражу имущества более чем на 320 тысяч рублей раскрыли в Ростове

Кражу из квартиры имущества на общую сумму более 320 тысяч рублей раскрыли полицейские в донской столице.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратился ростовчанин, который заявил о том, что в его квартире на проспекте Стачки побывал вор.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали по подозрению квартирной краже ранее судимого за аналогичное преступление 30-летнего ростовчанина.

Выяснилось, что подозреваемый ночью через окно проник в квартиру на втором этаже и похитил золотые изделия, бытовую технику и деньги.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Мужчина заключен под стражу.

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