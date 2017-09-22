Кражу имущества более чем на 320 тысяч рублей раскрыли в Ростове
Кражу из квартиры имущества на общую сумму более 320 тысяч рублей раскрыли полицейские в донской столице.
Кражу из квартиры имущества на общую сумму более 320 тысяч рублей раскрыли полицейские в донской столице.
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратился ростовчанин, который заявил о том, что в его квартире на проспекте Стачки побывал вор.
В ходе
Выяснилось, что подозреваемый ночью через окно проник в квартиру на втором этаже и похитил золотые изделия, бытовую технику и деньги.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Мужчина заключен под стражу.