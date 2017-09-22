Кражу имущества более чем на 320 тысяч рублей раскрыли в Ростове

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратился ростовчанин, который заявил о том, что в его квартире на проспекте Стачки побывал вор.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали по подозрению квартирной краже ранее судимого за аналогичное преступление 30-летнего ростовчанина.

Выяснилось, что подозреваемый ночью через окно проник в квартиру на втором этаже и похитил золотые изделия, бытовую технику и деньги.