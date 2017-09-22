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12:01 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже серьезно ранена девушка, сбитая БМВ на переходе на улице Минской

В Воронеже произошла очередная авария, в которой серьезно пострадал пешеход — на улице Минской под колеса иномарки попала 17-летняя девушка.

По данным автоинспекции, ДТП случилось вечером в четверг, 21 сентября, на пешеходном переходе в районе остановки «Минская». Здесь, около девяти часов вечера автомобиль БМВ сбил 17-летнюю девушку, которая к этому моменту перешла большую часть дороги. По словам свидетелей аварии, иномарка летела на огромной скорости, и от удара ее через полминуты развернуло поперек дороги.

Сообщается, что пострадавшая горожанка получила серьезные травмы, у нее оказалась сильно разбита голова. По данным правоохранителей, девушка была экстренно доставлена в больницу, где у нее диагностировали сотрясение мозга.

Уже установлено, что за рулем БМВ находился 24-летний парень. Каким образом он не заметил девушку-пешехода, почему летел на огромной скорости, и в других обстоятельствах серьезного ДТП сейчас разбираются сотрудники полиции.

Напомним, днем ранее, 20 сентября, здесь же, на улице Минской, на пешеходном переходе в районе поворота к больнице «Электроника», ВАЗ-21099 сбил 6-летнего мальчика.

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