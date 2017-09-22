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12:46 (мск), источник: Telegraf.by

Ольга Ковалькова о поисках ребенка в пуще: новостей пока нет

194 волонтера участвуют в поисках пропавшего в Беловежской Пуще десятилетнего ребенка. Об этом в Facebook сообщила председатель оргкомитета по созданию общественного объединения «Социально-христианское движение» Ольга Ковалькова, которая с 21 сентября сама участвует в поисках.

Источник: Telegraf.by

«Едем в лес. Новостей пока нет», — отметила она.

Председатель СХД также поделилась рекомендациями с теми, кто планирует приехать на поиски.

«Лагерь организован возле сельского совета в д. Новый двор, Свислочский район. Здесь же палатка с едой, водой, горячим питьем и информацией. Здесь же нужно записать себя в список», — отметила она.

В 09:00, 12:00 и 15:00 организован сбор в лагере для формирования групп, они и в другое время по мере приезда необходимого количества волонтеров они формируются в группы и направляются на поиски, рассказала Ольга Ковалькова.

По ее словам, поскольку лес и трава мокрые, местность местами болотистая, поэтому обязательно нужны резиновые сапоги и сменные кроссовки, желательно непромокаемая одежда (промокают штаны и верх) и сменная одежда, сменные носки (несколько), шапка (кепка или платок на голову), дождевик, яркая дорожная жилетка (в лесу лучше видно человека в ярком), перчатки, свисток, бинокль, дополнительный аккумулятор для телефона, фонарик, питьевая вода, термос, перекус.

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