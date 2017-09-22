Ольга Ковалькова о поисках ребенка в пуще: новостей пока нет

Источник: Telegraf.by

«Едем в лес. Новостей пока нет», — отметила она.

Председатель СХД также поделилась рекомендациями с теми, кто планирует приехать на поиски.

«Лагерь организован возле сельского совета в д. Новый двор, Свислочский район. Здесь же палатка с едой, водой, горячим питьем и информацией. Здесь же нужно записать себя в список», — отметила она.

В 09:00, 12:00 и 15:00 организован сбор в лагере для формирования групп, они и в другое время по мере приезда необходимого количества волонтеров они формируются в группы и направляются на поиски, рассказала Ольга Ковалькова.