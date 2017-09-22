Ольга Ковалькова о поисках ребенка в пуще: новостей пока нет

«Едем в лес. Новостей пока нет», — отметила она.
Председатель СХД также поделилась рекомендациями с теми, кто планирует приехать на поиски.
«Лагерь организован возле сельского совета в д. Новый двор, Свислочский район. Здесь же палатка с едой, водой, горячим питьем и информацией. Здесь же нужно записать себя в список», — отметила она.
В 09:00, 12:00 и 15:00 организован сбор в лагере для формирования групп, они и в другое время по мере приезда необходимого количества волонтеров они формируются в группы и направляются на поиски, рассказала Ольга Ковалькова.
По ее словам, поскольку лес и трава мокрые, местность местами болотистая, поэтому обязательно нужны резиновые сапоги и сменные кроссовки, желательно непромокаемая одежда (промокают штаны и верх) и сменная одежда, сменные носки (несколько), шапка (кепка или платок на голову), дождевик, яркая дорожная жилетка (в лесу лучше видно человека в ярком), перчатки, свисток, бинокль, дополнительный аккумулятор для телефона, фонарик, питьевая вода, термос, перекус.