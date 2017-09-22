«Ситуация безобразная и недопустимая». Владимир Бурматов потребовал проверить поликлинику в Озерске

Он уже направил депутатские запросы в надзорные ведомства с требованием провести проверку. Кроме того, в ближайшее время парламентарий намерен собрать совещание по ликвидации последствий обрушения. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
«Разбираемся с обрушением несущей стены в детской поликлинике Озерска. Параллельно занимаемся проработкой вопроса финансирования реконструкции здания. До конца года надо решить. Ситуация безобразная и абсолютно недопустимая. Под угрозу могли быть поставлены жизни людей. Очень серьёзные вопросы к руководству центральной медико-санитарной части ФМБА», — написал парламентарий с соцсети.
«ФедералПресс» напоминает, что инцидент в детской поликлинике Озерска произошел накануне. По предварительным данным, причиной стала ошибка при выполнении строительных работ. В местной администрации экспертному каналу рассказали, что обрушилась не несущая стена, а перегородка. При этом в результате случившегося никто не пострадал: первый этаж поликлиники, где проводился ремонт, был перекрыт.
Строителей в момент ЧП на месте тоже не было. Сейчас поликлиника работает в обычном режиме.