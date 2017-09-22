«Ситуация безобразная и недопустимая». Владимир Бурматов потребовал проверить поликлинику в Озерске

Он уже направил депутатские запросы в надзорные ведомства с требованием провести проверку. Кроме того, в ближайшее время парламентарий намерен собрать совещание по ликвидации последствий обрушения. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Разбираемся с обрушением несущей стены в детской поликлинике Озерска. Параллельно занимаемся проработкой вопроса финансирования реконструкции здания. До конца года надо решить. Ситуация безобразная и абсолютно недопустимая. Под угрозу могли быть поставлены жизни людей. Очень серьёзные вопросы к руководству центральной медико-санитарной части ФМБА», — написал парламентарий с соцсети.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:38.98148148148148% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZVL084nseC/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Разбираемся с обрушением несущей стены в детской поликлинике Озерска. ЧП произошло вчера. По счастливой случайности обошлось без жертв и пострадавших. Поликлиника не муниципальная, относится к ФМБА (Федеральному медико-биологическому агентству). Направил депутатские запросы в надзорные ведомства с требованием провести проверку обстоятельств и причин случившегося. В ближайшее время на месте проведём совещание по восстановлению здания с привлечением всех сторон. Параллельно занимаемся проработкой вопроса финансирования реконструкции здания. До конца года надо решить. Ситуация безобразная и абсолютно недопустимая. Под угрозу могли быть поставлены жизни людей. Очень серьёзные вопросы к руководству центральной медико-санитарной части ФМБА. Работаем в контакте с администрацией города и комбината "Маяк". Получил обращение с просьбой включиться в решение проблемы от председателя собрания депутатов Озерска. Беру вопрос на контроль. #Озерск #ЧП</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений Vladimir Burmatov (@burmatoff) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-22T05:08:30+00:00">Вер 21, 2017 о 10:08 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«ФедералПресс» напоминает, что инцидент в детской поликлинике Озерска произошел накануне. По предварительным данным, причиной стала ошибка при выполнении строительных работ. В местной администрации экспертному каналу рассказали, что обрушилась не несущая стена, а перегородка. При этом в результате случившегося никто не пострадал: первый этаж поликлиники, где проводился ремонт, был перекрыт.

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