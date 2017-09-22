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17:52 (мск), источник: Новая Кубань

Директор тимашевского стадиона «Колос» попался на взяточничестве

Он вымогал деньги с предпринимательницы, которая хотела оборудовать торговый ларек.

Краснодар. 22 августа — Новая Кубань. Директор МКУ спортивного типа Стадион «Колос» находится под следствием из-за 30 тыс. рублей.

В августе этого года к руководителю пришла женщина. Она является индивидуальным предпринимателем. Она решила оборудовать на территории стадиона передвижной торговый павильон для того, чтобы продавать продукцию болельщикам и посетителям спортивного объекта. Для этого ей было необходимо взят в аренду торговую площадь и подключиться к коммуникациям, имеющимся на стадионе.

Однако директор муниципального объекта захотел извлечь из этого личную финансовую выгоду.

За предоставление услуг он потребовал с обратившейся взятку в размере 30 тыс. рублей. Женщина пошла ва-банк. Она согласилась на предложение, но сообщила о факте коррупции в полицию.

Директора стадиона задержали 29 августа при получении денег.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщает, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ.

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