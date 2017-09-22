Директор тимашевского стадиона «Колос» попался на взяточничестве

В августе этого года к руководителю пришла женщина. Она является индивидуальным предпринимателем. Она решила оборудовать на территории стадиона передвижной торговый павильон для того, чтобы продавать продукцию болельщикам и посетителям спортивного объекта. Для этого ей было необходимо взят в аренду торговую площадь и подключиться к коммуникациям, имеющимся на стадионе.