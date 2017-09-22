Пробки на границах Молдовы — погода вывела из строя электронную систему

Источник: Sputnik.md

Погода в Молдове испортилась накануне. На севере страны даже выпал град, размером с орех.

«Из-за неблагоприятных погодных условий во многих районах страны приостановлена подача электроэнергии, поэтому системы телекоммуникаций и IT-системы Пограничной полиции не работают в нормальном режиме. Это затрудняет процедуру обработки данных при документировании поездок», — говорится в заявлении Погранполиции.

В ведомстве попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и проявить терпение при пересечении госграницы Молдовы.