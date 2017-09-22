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11:45 (мск), источник: Sputnik.md

Пробки на границах Молдовы — погода вывела из строя электронную систему

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Непогода привела к отключению электроэнергии во многих районах Молдовы, что послужило причиной сбоя в работе электронных систем Пограничной полиции страны, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

Источник: Sputnik.md

Погода в Молдове испортилась накануне. На севере страны даже выпал град, размером с орех.

«Из-за неблагоприятных погодных условий во многих районах страны приостановлена подача электроэнергии, поэтому системы телекоммуникаций и IT-системы Пограничной полиции не работают в нормальном режиме. Это затрудняет процедуру обработки данных при документировании поездок», — говорится в заявлении Погранполиции.

В ведомстве попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и проявить терпение при пересечении госграницы Молдовы.

По данным Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ, от града, прошедшего накануне, пострадали многие населенные пункты. В селе Кунича Флорештского района уничтожены порядка 100 гектаров садов, в Шолданештском районе — 45 гектаров садов и 21 гектар сои. А в селе Олишканы ветер разрушил крышу местной гимназии. Также крыши многих строений оказались повреждены в селе Керсан Теленештского района. Точный ущерб предстоит подсчитать специальным комиссиям.

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