Пробки на границах Молдовы — погода вывела из строя электронную систему

Погода в Молдове испортилась накануне. На севере страны даже выпал град, размером с орех.
«Из-за неблагоприятных погодных условий во многих районах страны приостановлена подача электроэнергии, поэтому системы телекоммуникаций и IT-системы Пограничной полиции не работают в нормальном режиме. Это затрудняет процедуру обработки данных при документировании поездок», — говорится в заявлении Погранполиции.
В ведомстве попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и проявить терпение при пересечении госграницы Молдовы.
По данным Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ, от града, прошедшего накануне, пострадали многие населенные пункты. В селе Кунича Флорештского района уничтожены порядка 100 гектаров садов, в Шолданештском районе — 45 гектаров садов и 21 гектар сои. А в селе Олишканы ветер разрушил крышу местной гимназии. Также крыши многих строений оказались повреждены в селе Керсан Теленештского района. Точный ущерб предстоит подсчитать специальным комиссиям.