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12:43 (мск), источник: БЕЛТА

Ураган «Мария» унес жизни около 30 человек

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураган «Мария» продолжает бушевать. Стихия теперь движется в сторону Багамов и после временного ослабления снова набирает силу. Общее число погибших на острове Доминика и в Пуэрто-Рико составляет 27 человек, сообщают информагентства.

Источник: БЕЛТА

По меньшей мере 15 человек погибли, 20 пропали без вести после удара «Марии» по острову Доминика в Карибском море, сообщил премьер-министр Доминики Рузвельт Скеррит.

Как сообщает издание Univision со ссылкой на местные власти, ураган «Мария» на территории Пуэрто-Рико унес жизни 12 человек. Система энергоснабжения Пуэрто-Рико понесла от урагана «Мария» такой ущерб, что весь остров остался без электричества, а на восстановление могут уйти месяцы, рассказал в интервью CNN губернатор острова Рикардо Роселло. Он также подчеркнул, что на острове «урагана таких масштабов в новейшей истории еще не было».

Сейчас скорость ветра урагана «Мария» достигает 205 км/ч, стихии присвоена третья категория.

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