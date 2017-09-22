Ураган «Мария» унес жизни около 30 человек
22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураган «Мария» продолжает бушевать. Стихия теперь движется в сторону Багамов и после временного ослабления снова набирает силу. Общее число погибших на острове Доминика и в
22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураган «Мария» продолжает бушевать. Стихия теперь движется в сторону Багамов и после временного ослабления снова набирает силу. Общее число погибших на острове Доминика и в
По меньшей мере 15 человек погибли, 20 пропали без вести после удара «Марии» по острову Доминика в Карибском море, сообщил
Как сообщает издание Univision со ссылкой на местные власти, ураган «Мария» на территории
Сейчас скорость ветра урагана «Мария» достигает 205 км/ч, стихии присвоена третья категория.