Ураган «Мария» унес жизни около 30 человек

Как сообщает издание Univision со ссылкой на местные власти, ураган «Мария» на территории Пуэрто-Рико унес жизни 12 человек. Система энергоснабжения Пуэрто-Рико понесла от урагана «Мария» такой ущерб, что весь остров остался без электричества, а на восстановление могут уйти месяцы, рассказал в интервью CNN губернатор острова Рикардо Роселло. Он также подчеркнул, что на острове «урагана таких масштабов в новейшей истории еще не было».