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14:03 (мск), источник: АиФ Иркутск

15-летняя иркутянка ушла к подруге и исчезла

Девочка ранее не уходила из дома.

Источник: 38.мвд.рф

В Иркутске полицейские ищут без вести пропавшую 15-летнюю Алену П. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Как стало известно, 15-летняя школьница 17 сентября ушла к подруге и пропала без вести. Об исчезновении девочки полицейским сообщила опекун. Ранее Алена из дома не уходила.

Приметы разыскиваемой: на вид 15−16 лет, рост около 160 см, плотного телосложения, волосы русые до плеч, окрашенные в светлые пряди, глаза зеленые, нос прямой, широкий открытый лоб. Среди особых примет — на правой руке на запястье имеется шрам длиной 3 см.

В день исчезновения девочка была одета в кожаную коричневого цвета до пояса, голубые джинсы с бусами, рваные на коленях, серые тряпичные кеды на шнуровке, черно-белую футболку.

Всех, кто видел Алену П., полиция просит обращаться по телефонам: 8 (3952) 24−24−66, 89246387400, 216464 или 02.

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