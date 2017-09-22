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12:14 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Молодой парень пропал под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 22 сентября, ФедералПресс. 22-летний молодой человек пропал по дороге из Колывани в Первомайский район Новосибирска. Сейчас идут его поиски.

22-летний Виктор Литашин пропал 5 сентября. Как рассказали волонтеры «Лиза Алерт», в этот день молодой человек выехал из поселка Колывань в Новосибирск, он должен был отправиться в Первомайский район города на автобусе или такси. С тех пор он не выходил на связь с близкими, домой не вернулся, сообщает Сибкрай.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, телосложение среднее, волосы темные, глаза карие. В день исчезновения Виктор Литашин был одет в ветровку-олимпийку и синие джинсы. Информацию о возможном местонахождении пропавшего просят сообщать в полицию.

Во время загрузки произошла ошибка.

«ФедералПресс» ранее писал: президент России Владимир Путин дал поручение разработать предложения по использованию геолокации для поиска потерявшихся людей. Искать пропавших людей будут искать с помощью определения местоположения их смартфонов на основе геолокационных данных. В частности, Минкомсвязи, МВД, а также МЧС вместе с АНО «Центр поиска пропавших людей» должны представить предложения о взаимодействии добровольческих поисково-спасательных отрядов и федеральных органов власти при поиске потерявшихся людей. Кроме того, ведомства должны представить предложения относительно доставки добровольцев-спасателей к месту проведения поисковых мероприятий. Поручение должно быть исполнено к 20 ноября.

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