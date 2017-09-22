Молодой парень пропал под Новосибирском

22-летний Виктор Литашин пропал 5 сентября. Как рассказали волонтеры «Лиза Алерт», в этот день молодой человек выехал из поселка Колывань в Новосибирск, он должен был отправиться в Первомайский район города на автобусе или такси. С тех пор он не выходил на связь с близкими, домой не вернулся, сообщает Сибкрай.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, телосложение среднее, волосы темные, глаза карие. В день исчезновения Виктор Литашин был одет в ветровку-олимпийку и синие джинсы. Информацию о возможном местонахождении пропавшего просят сообщать в полицию.

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