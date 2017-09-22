В Прикамье телефонного мошенника осудили на 12 лет

Осужденный звонил на стационарный телефон граждан, представляясь их родственником. При этом он говорил, что попал в ДТП, сбил человека, и для решения вопроса необходимо передать определенную денежную сумму. Забирал деньги у доверчивых граждан подельник осужденного, который находился в этот момент на свободе. Всего злоумышленники похитили у пермяков более 335 тысяч рублей.