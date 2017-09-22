В Прикамье телефонного мошенника осудили на 12 лет
Кировский районный суд Перми признал виновным местного жителя, который занимался телефонным мошенничеством находясь в колонии.
Кировский районный суд Перми признал виновным местного жителя, который занимался телефонным мошенничеством находясь в колонии.
Об этом сообщает региональная прокуратура.
Осужденный звонил на стационарный телефон граждан, представляясь их родственником. При этом он говорил, что попал в ДТП, сбил человека, и для решения вопроса необходимо передать определенную денежную сумму. Забирал деньги у доверчивых граждан подельник осужденного, который находился в этот момент на свободе. Всего злоумышленники похитили у пермяков более 335 тысяч рублей.
Суд приговорил телефонного мошенника к двенадцати годам лишения свободы, а его подельника — к четырем годам лишения свободы. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима.