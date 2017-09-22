На Кубани на борт катамарана взяли в 10 раз больше отдыхающих, чем он вмещает

Следственные органы Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, которые подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, 12 августа текущего года на пляже поселка Лермонтово Туапсинского района они катали по акватории Черного моря 119 пассажиров на катамаране «Калипсо-1», вместимость которого не должна превышать 12 человек. За эту услугу нарушители получили деньги в сумме 600 рублей со взрослого пассажира и 300 рублей за ребенка.