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12:15 (мск), источник: Югополис

На Кубани на борт катамарана взяли в 10 раз больше отдыхающих, чем он вмещает

В отношении мужчин, которые оказывали услуги по катанию пассажиров на катамаране с перегрузкой возбуждено уголовное дело.

Следственные органы Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, которые подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, 12 августа текущего года на пляже поселка Лермонтово Туапсинского района они катали по акватории Черного моря 119 пассажиров на катамаране «Калипсо-1», вместимость которого не должна превышать 12 человек. За эту услугу нарушители получили деньги в сумме 600 рублей со взрослого пассажира и 300 рублей за ребенка.

Проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ЮСУТ СК РФ.

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