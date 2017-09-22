Зачем спасатели в Мексике поднимают вверх кулаки?
В Мексике разбирают завалы после мощного землетрясения. Под обломками зданий ищут выживших. Чтобы услышать их, спасателям необходима полная тишина.
В Мексике разбирают завалы после мощного землетрясения. Под обломками зданий ищут выживших. Чтобы услышать их, спасателям необходима полная тишина.
Для того чтобы все прекратили шуметь, спасатели поднимаю вверх ладони и кулаки.
В соцсетях распространяют картинки с этим жестом, чтобы как можно больше людей знали, что он значит.
В результате землетрясения в Мексике погибли более 270 человек. Несколько сотен человек числятся пропавшими без вести.