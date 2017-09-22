Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Президент Румынии щелкнул по носу Порошенко на Генассамблее ООН
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
Украина выплатила России $3 млрд
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Президент Румынии щелкнул по носу Порошенко на Генассамблее ООН
СМИ: Китай нанесет мощный удар по доллару
Новая внедорожная Lada за 860 тысяч: что вместо нее?
В «Одноклассниках» можно оплатить штрафы ГИБДД
СМИ: Мария Максакова возмущена решением бывшего мужа
СМИ: молодая жена Градского впервые сказала о сыне
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Американцы потерпели в Сирии целую серию поражений – СМИ
СМИ: 63-летняя Вайкуле показала красу и молодость
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
14События недели в фотографиях
15:16 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Зачем спасатели в Мексике поднимают вверх кулаки?

В Мексике разбирают завалы после мощного землетрясения. Под обломками зданий ищут выживших. Чтобы услышать их, спасателям необходима полная тишина.

Для того чтобы все прекратили шуметь, спасатели поднимаю вверх ладони и кулаки.

В соцсетях распространяют картинки с этим жестом, чтобы как можно больше людей знали, что он значит.

В результате землетрясения в Мексике погибли более 270 человек. Несколько сотен человек числятся пропавшими без вести.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Почему на памятнике Калашникову появился немецкий автомат
Трамп назвал Ким Чен Ына «психом»
Автор памятника Калашникову: ошибка с автоматом могла закрасться
Родченков назвал РФ самым организованным допинговым нарушителем
Госдума повысит штрафы за непропуск пешеходов
Как российские военные прорвали окружение в Сирии. Подробности
Сбербанк уйдет из ряда европейских стран
В труппу Большого приняли праправнучку Матильды Кшесинской
Спорт
Лидеры бойкотируют Кубок России: итоги матчей 1/16 финала Четыре лучших клуба ЧР — «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА — проиграли в матчах КР командам первого дивизиона, чемпион страны «Спартак» победил «Кубань»
Авто
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус В сети неожиданно появились снимки загадочного микроавтобуса, у которого на решётке радиатора красуется эмблема марки УАЗ
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
Как вдохнуть жизнь в старую квартиру: проект в Москве
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
Стало известно о компенсации магазинам в сносимых домах
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь