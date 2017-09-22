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12:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Врачи в Петербурге ответят за смерть заключенного от носового кровотечения

Мужчина скончался от осложнений после операции.

Врачей филиала «Больницы № 1» федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 78 ФСИН» обвиняют в причинение осужденному смерти по неосторожности.

Речь идет о событиях годичной давности. Тогда, в сентябре 2016 года, в больницу доставили осужденного с носовым кровотечением. Врачи сделали ему операцию «подслизистая резекция носовой перегородки». Однако допустили дефект оказания медицинской помощи в виде недостаточного гемостаза зоны оперативного вмешательства.

А через несколько дней совершили еще одну ошибку, не оказав больному комплексную терапию, адекватную его состоянию.

В результате осложнений через неделю после операции осужденный скончался от обильной кровопотери при носовом кровотечении.

— Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Петербургу.

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