22-летний омич пойдет под суд за двойное «минирование» дома своей девушки

По версии дознания, 21 июля обвиняемый позвонил в полицию и сообщил о заминировании дома по ул. 1-я Шинная. Пока устанавливалась личность звонившего, а на место происшествия выехали полицейские, по номеру «02» еще раз поступил аналогичный звонок.

Полицейским не нашли в доме никаких взрывоопасных предметов, устройств или веществ. Вскоре был установлен абонентский номер звонившего и его адрес. А задержать подозреваемого удалось росгвардейцам, которые заметили парня, из укрытия наблюдавшего эвакуацией жильцов. Как оказалось, ранее он был судим за хранение наркотиков в крупном размере.

В ходе допроса задержанный рассказал, что поссорился со своей девушкой, и решил отомстить ей, направив в ее квартиру силовиков.