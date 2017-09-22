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12:36 (мск), источник: СуперОмск

22-летний омич пойдет под суд за двойное «минирование» дома своей девушки

Житель Октябрьского округа Омска обвиняется в двух заведомо ложных сообщениях об акте терроризма, сообщает пресс-служба омской полиции.

По версии дознания, 21 июля обвиняемый позвонил в полицию и сообщил о заминировании дома по ул. 1-я Шинная. Пока устанавливалась личность звонившего, а на место происшествия выехали полицейские, по номеру «02» еще раз поступил аналогичный звонок.

Полицейским не нашли в доме никаких взрывоопасных предметов, устройств или веществ. Вскоре был установлен абонентский номер звонившего и его адрес. А задержать подозреваемого удалось росгвардейцам, которые заметили парня, из укрытия наблюдавшего эвакуацией жильцов. Как оказалось, ранее он был судим за хранение наркотиков в крупном размере.

В ходе допроса задержанный рассказал, что поссорился со своей девушкой, и решил отомстить ей, направив в ее квартиру силовиков.

Материалы уголовного дела переданы в суд. Омичу грозит до трех лет лишения свободы.

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