Фото: В Мамадышском районе сгорел вахтовый автобус, перевозивший рабочих
(Казань, 22 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане на трассе М7 загорелся автобус, перевозивший рабочих, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 22 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане на трассе М7 загорелся автобус, перевозивший рабочих, сообщили ИА «Татар-информ» в
Информация о горении автобуса поступила на единый номер вызова экстренных служб 112 в 8.56. Инцидент произошел на 938-м километре трассы М7 в пяти километрах от села Машляк.
На момент происшествия в автобусе находились 15 человек. Частный транспорт перевозил наемных рабочих в Челны из Казани.
Пассажиры и водитель самостоятельно покинули автобус, никто из них не пострадал.
Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали горение площадью 18 квадратных метров. В результате пожара транспортное средство выгорело целиком. Причины произошедшего устанавливаются.
На месте работали пожарные Мамадышского ПСГ, ОП «Камский», ЗПСО № 4, полицейские и сотрудники дорожной службы.