Очевидцы: в Калининграде под мостом около Королевских ворот нашли тело
В пятницу, 22 сентября, около 10:00 на Литовском валу в районе Королевских ворот под мостом нашли тело. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.
В пятницу, 22 сентября, около 10:00 на Литовском валу в районе Королевских ворот под мостом нашли тело. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.
По словам свидетелей, на месте находятся сотрудники ГИБДД. В региональном СУ СК РФ рассказали, что в ведомство поступило сообщение об обнаружении тела.
На место выехала