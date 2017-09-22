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12:41 (мск), источник: Клопс.ru

Очевидцы: в Калининграде под мостом около Королевских ворот нашли тело

В пятницу, 22 сентября, около 10:00 на Литовском валу в районе Королевских ворот под мостом нашли тело. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.

Источник: Клопс.ru

По словам свидетелей, на месте находятся сотрудники ГИБДД. В региональном СУ СК РФ рассказали, что в ведомство поступило сообщение об обнаружении тела.

На место выехала следственно-оперативная группа. Подробности уточняются.

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