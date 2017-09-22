В Воронеже главу сельхозпредприятия заподозрили в мошенничестве на 22 млн рублей
Под следствие попал и знакомый руководителя.
Под следствие попал и знакомый руководителя.
Силовики возбудили уголовное дело в отношении 51-летнего руководителя фирмы, занимающейся
По версии следствия, гендиректор фирмы в составе преступной группы разработал схему ухода от выплаты налогов. В бухгалтерский учет компании и налоговую отчетность включали ложные данные о сделках с подконтрольными фирмами. По поддельным документам организации возместили из бюджета РФ налог на добавленную стоимость в сумме 21 млн рублей за 2016 год и первый квартал 2017 года.
Кроме того, компания отправила в налоговый орган декларацию по НДС за третий квартал 2016 года. В бумагах были поддельные данные о покупке у подконтрольных
Следователи вместе с сотрудниками регионального УФСБ России и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области провели 24 обыска в офисах компаний, домах подозреваемых участников группы и номинальных руководителей
Силовики возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение о уплаты налогов) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).