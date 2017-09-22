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13:21 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже главу сельхозпредприятия заподозрили в мошенничестве на 22 млн рублей

Под следствие попал и знакомый руководителя.

Источник: РИА "Воронеж"

Силовики возбудили уголовное дело в отношении 51-летнего руководителя фирмы, занимающейся куплей-продажей сельскохозяйственной продукции в Воронежской области, и его 49-летнего знакомого. Мужчин подозревают в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов на 21 млн рублей, сообщила пресс-служба СК России в пятницу, 22 сентября.

По версии следствия, гендиректор фирмы в составе преступной группы разработал схему ухода от выплаты налогов. В бухгалтерский учет компании и налоговую отчетность включали ложные данные о сделках с подконтрольными фирмами. По поддельным документам организации возместили из бюджета РФ налог на добавленную стоимость в сумме 21 млн рублей за 2016 год и первый квартал 2017 года.

Кроме того, компания отправила в налоговый орган декларацию по НДС за третий квартал 2016 года. В бумагах были поддельные данные о покупке у подконтрольных фирм-однодневок сельскохозпродукции. Фирме выплатили из бюджета более 1,7 млн рублей, деньги поступили на расчетный счет организации.

Следователи вместе с сотрудниками регионального УФСБ России и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области провели 24 обыска в офисах компаний, домах подозреваемых участников группы и номинальных руководителей фирм-однодневок. Правоохранители допросили 40 свидетелей по делу, наложили арест на имущество подозреваемых на общую сумму больше 22 млн рублей.

Силовики возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение о уплаты налогов) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

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