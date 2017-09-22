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12:39 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске управляющая компания обманула 2000 граждан

По жалобам жителей Кировского района, прокуратура проверила законность новой услуги ЗАО «МСК-Новосибирск».

За июль-август 2017 года управляющая компания взимала ежемесячно 200 рублей за «добровольное страхование» квартир с почти 2000 жителей Кировского района. Согласно ЖК РФ и «Правилам предоставления коммунальных услуг», информация об оплате этой услуги не входит в перечень сведений, подлежащих включению в платежный документ.

«Проверка показала, что ЗАО “МСК-Новосибирск” незаконно ввела услугу “добровольного страхования” квартир для граждан Кировского района», — сообщили в пресс-центре Прокуратуры Новосибирской области.

Директору управляющей компании вынесено решение об устранении нарушений федерального законодательства. Исполнение требований прокурора взято под контроль.

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