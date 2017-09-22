В Новосибирске управляющая компания обманула 2000 граждан

За июль-август 2017 года управляющая компания взимала ежемесячно 200 рублей за «добровольное страхование» квартир с почти 2000 жителей Кировского района. Согласно ЖК РФ и «Правилам предоставления коммунальных услуг», информация об оплате этой услуги не входит в перечень сведений, подлежащих включению в платежный документ.