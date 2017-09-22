В Новосибирске управляющая компания обманула 2000 граждан
По жалобам жителей Кировского района, прокуратура проверила законность новой услуги ЗАО «МСК-Новосибирск».
По жалобам жителей Кировского района, прокуратура проверила законность новой услуги ЗАО «МСК-Новосибирск».
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«Проверка показала, что ЗАО “МСК-Новосибирск” незаконно ввела услугу “добровольного страхования” квартир для граждан Кировского района», — сообщили в
Директору управляющей компании вынесено решение об устранении нарушений федерального законодательства. Исполнение требований прокурора взято под контроль.