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12:40 (мск), источник: Новости Перми

Водитель автобуса № 49, сбивший насмерть пешехода, более 30 раз привлекался к ответственности

ДТП произошло в конце августа, когда автобус, следующий по маршруту «Пермь 2-Заозерье», совершил наезд на мужчину. Оказалось, что водитель неоднократно нарушал ПДД, но перевозчик всё равно допустил его до управления транспортным средством.

Днем 29 августа на ул. Вильямса автобус Mercedes-Benz маршрута № 49 под управлением 23-летнего водителя сбил 58-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший скончался на месте.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, одной из причин ДТП стало отсутствие проверки водителей на предмет привлечения их к административной ответственности за нарушение ПДД со стороны перевозчика — ООО «АРТ-Стиль».

Выяснилось, что водитель автобуса, который совершил наезд на пешехода, с 2016 по 2017 год включительно привлекался к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения более 30 раз. Однако перевозчик всё равно выпускал его на рейсы.

После ДТП водитель был уволен. По факту аварии было возбуждено уголовное дело.

Руководителю ООО «АРТ-Стиль» было внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

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Водитель автобуса №49, сбивший насмерть пешехода, более 30 раз привлекался к ответственности
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