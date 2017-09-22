Водитель автобуса № 49, сбивший насмерть пешехода, более 30 раз привлекался к ответственности

Днем 29 августа на ул. Вильямса автобус Mercedes-Benz маршрута № 49 под управлением 23-летнего водителя сбил 58-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший скончался на месте.



Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, одной из причин ДТП стало отсутствие проверки водителей на предмет привлечения их к административной ответственности за нарушение ПДД со стороны перевозчика — ООО «АРТ-Стиль».



Выяснилось, что водитель автобуса, который совершил наезд на пешехода, с 2016 по 2017 год включительно привлекался к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения более 30 раз. Однако перевозчик всё равно выпускал его на рейсы.



После ДТП водитель был уволен. По факту аварии было возбуждено уголовное дело.



Руководителю ООО «АРТ-Стиль» было внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.