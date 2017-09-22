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13:06 (мск), источник: АиФ Волгоград

МЧС предупреждает волгоградцев о сильном ветре

Спасатели предупреждают жителей Волгоградской области о порывистом ветре 13−18 м/с.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 88% 761 мм рт. ст. 3 м/с

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, сильный восточный и северо-восточный ветер ожидается днем 22 сентября с сохранением до конца суток.

Спасатели напоминают волгоградцам, что при сильном ветре нельзя парковать авто рядом с деревьями и рекламными щитами. Находясь на улице, необходимо обходить шаткие строения, не стоять под линиями электропередач. В помещениях рекомендуется плотно закрывать окна.

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