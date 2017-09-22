МЧС предупреждает волгоградцев о сильном ветре
Спасатели предупреждают жителей Волгоградской области о порывистом ветре 13−18 м/с.
Спасатели предупреждают жителей Волгоградской области о порывистом ветре 13−18 м/с.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, сильный восточный и
Спасатели напоминают волгоградцам, что при сильном ветре нельзя парковать авто рядом с деревьями и рекламными щитами. Находясь на улице, необходимо обходить шаткие строения, не стоять под линиями электропередач. В помещениях рекомендуется плотно закрывать окна.