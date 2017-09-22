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15:29 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградца поймали с тубусом, набитым наркотиками

В Калининграде полицейские задержали 28-летнего местного жителя по подозрению в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба регионального УМВД.

У мужчины обнаружили и изъяли металлический тубус, набитый метамфетамином и марихуаной. В общей сложности изъято 140 доз метамфетамина и 20 грамм марихуаны.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье 10 лет лишения свободы.

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