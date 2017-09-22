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15:57 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Муниципальный автобус сбил бабушку и протаранил две иномарки в Иркутске

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Водитель автобуса «КАВЗ» МУП «Иркутскавтотранс» сбил женщину 1937 года рождения и следом протаранил два автомобиля Toyota. После столкновения одна из иномарок врезалась в другой автомобиль на улице Баумана в Иркутске сегодня, 22 сентября. В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются. Бабушка была доставлена в больницу, ее состояние уточняется. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Иркутской области.

Водитель автобуса, двигаясь по улице Ярославского со стороны 20-го Советского переулка, сбил пешехода в районе дома № 223 по улице Баумана. После чего КАВЗ столкнулся с Toyota Vitz и Toyota Caldina.

— В результате удара Toyota Vitz также врезалась на стоящую рядом Toyota Caldina. В итоге все четыре транспортных средства получили повреждения. Подробности аварии уточняются, — отметили в ведомстве.

Данное происшествие можно было избежать, если бы все участники аварии неукоснительно соблюдали правила дорожного движения. Также сотрудники полиции призывают пешеходов быть предельно внимательными и переходить дорогу только в положенных местах.

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