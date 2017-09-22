Муниципальный автобус сбил бабушку и протаранил две иномарки в Иркутске

Водитель автобуса «КАВЗ» МУП «Иркутскавтотранс» сбил женщину 1937 года рождения и следом протаранил два автомобиля Toyota. После столкновения одна из иномарок врезалась в другой автомобиль на улице Баумана в Иркутске сегодня, 22 сентября. В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются. Бабушка была доставлена в больницу, ее состояние уточняется. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Иркутской области.

Водитель автобуса, двигаясь по улице Ярославского со стороны 20-го Советского переулка, сбил пешехода в районе дома № 223 по улице Баумана. После чего КАВЗ столкнулся с Toyota Vitz и Toyota Caldina.

— В результате удара Toyota Vitz также врезалась на стоящую рядом Toyota Caldina. В итоге все четыре транспортных средства получили повреждения. Подробности аварии уточняются, — отметили в ведомстве.