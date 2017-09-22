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12:45 (мск), источник: РИА Крым

Аэропорт «Симферополь» эвакуирован из-за звонка о минировании

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости (Крым). В связи с поступлением сообщения об угрозе акта незаконного вмешательства в работу международного аэропорта «Симферополь» проведена эвакуация из зданий терминалов. Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Источник: РИА "Новости"

В аэропорту уточнили, что транспортной полицией совместно со службой авиационной безопасности аэропорта проводятся мероприятия по безопасности. Возможны задержки рейсов.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), в среду, 20 сентября, в столице Крыма из-за сообщений о минировании срочно были эвакуированы граждане из здания городского совета, а также нескольких торговых центров.

Волна анонимных звонков о «минировании» различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Всего «минированию» в стране уже подверглись более тысячи объектов с массовым пребыванием людей, эвакуировано примерно 400 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

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