Аэропорт «Симферополь» эвакуирован из-за звонка о минировании

В аэропорту уточнили, что транспортной полицией совместно со службой авиационной безопасности аэропорта проводятся мероприятия по безопасности. Возможны задержки рейсов.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), в среду, 20 сентября, в столице Крыма из-за сообщений о минировании срочно были эвакуированы граждане из здания городского совета, а также нескольких торговых центров.

Волна анонимных звонков о «минировании» различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Всего «минированию» в стране уже подверглись более тысячи объектов с массовым пребыванием людей, эвакуировано примерно 400 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.